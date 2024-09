Eccellenza, l’Albanova batte in casa la Sessana, allo «Scalzone» finisce 2-1.

La formazione di mister Bovienzo ottiene la vittoria con le reti di Giullari e Samb. La rete ospite siglata da Torino.

SESSA AURUNCA (Pietro De Biasio) – L’Albanova di mister Pasquale Bovienzo conquista i tre punti della seconda giornata di campionato di Eccellenza, battendo la Sessana con un punteggio di 2-1 davanti a un pubblico entusiasta allo stadio «Scalzone», sold-out per l’occasione. Il match inizia con una fase di studio tra le due squadre, che si osservano attentamente nei primi minuti.

È al 24’ che si sblocca la partita: Samb Pape Amadou, dopo un’azione insistita, viene atterrato in area da Antonio Calone, guadagnandosi un calcio di rigore. Dal dischetto, il portiere Cesare Scolavino para la conclusione centrale di Manuel Guillari, ma nulla può sulla ribattuta; il numero 9 dell’Albanova non sbaglia e segna l’1-0. La Sessana, però, non ci sta e risponde prontamente. Al 33’, è Calone a procurarsi un rigore per un contatto con Samb. Vincenzo Pisani si presenta dagli undici metri e spiazza Marco Torino, riportando il punteggio in parità. Il primo tempo si chiude con un colpo di scena al 45’: su un contropiede biancazzurro, Giuseppe De Biase viene atterrato da Alessandro De Marco, già ammonito.

L’arbitro estrae il secondo giallo, lasciando la squadra di Sessa Aurunca in dieci uomini. La punizione successiva, però, viene sprecata da De Biase. Il secondo tempo inizia con l’Albanova che cerca di sfruttare la superiorità numerica. Al 55’, De Biase tenta la conclusione dal limite, ma Scolavino è reattivo e devia in angolo. Al 65’, la Sessana prova a rispondere: sugli sviluppi del corner, scheggia la traversa da una posizione favorevole, sfiorando il vantaggio.

Il momento decisivo arriva al 69’ con Samb che ben servito in area da Renato Vollaro, si gira e calcia a giro, infilando il pallone alle spalle di Scolavino. L’Albanova torna così in vantaggio, con il punteggio fissato sul 2-1. Nonostante gli sforzi finali della squadra guidata da mister Gemnaro Illiano, il risultato non cambia, e l’Albanova si porta a casa una vittoria fondamentale per il proseguo del campionato.