Eccellenza. Sessana sconfitta in casa dal Gladiator: finisce 2-1 per i nerazzurri.

SESSA AURUNCA / SANTA MARIA CAPUA VETERE (Pietro De Biasio) – La Sessana, costretta a giocare lontano dal proprio stadio per i lavori in corso, esce sconfitta per 2-1 contro il Gladiator 1924 nella sfida al «Pasquale Galasso» di Cancello ed Arnone. Una partita combattuta, decisa da un colpo di classe di Luca Orlando nel finale, che ha permesso ai nerazzurri di mister Vincenzo Platone di portare a casa tre punti preziosi. I gialloblù, guidati da mister Gennaro Illiano, hanno cercato di riscattarsi dopo la sconfitta subita contro l’Ercolanese, ma hanno dovuto fare i conti con le tante assenze tra infortuni e squalifiche.

La squadra gialloblù ha chiuso il match con ben sei under in campo, dimostrando tenacia ma anche fragilità nei momenti decisivi. La Sessana parte con grande intensità, portando più uomini possibile sotto la porta avversaria e creando una folta barriera difensiva che ha dato filo da torcere agli attaccanti del Gladiator. I nerazzurri, però, riescono comunque a trovare varchi e creare qualche occasione interessante, premiati proprio allo scadere del primo tempo. Al 40’, è Eddy Mansour a trovare il guizzo vincente, portando il Gladiator in vantaggio con un gol che spacca l’equilibrio della gara.

La Sessana non ci sta e trova il pareggio al 46’ grazie a una punizione dal limite trasformata da Vincenzo Pisani JR. Il gol, nato da un fallo contestato dagli ospiti, riaccende la speranza per i padroni di casa. Forte del pareggio, la Sessana prova anche a sfruttare una ripartenza con Lorenzo Caramnante, che vede sfumare un’occasione importante per mandare Pisani a tu per tu con il portiere.

Nel finale, però, è il Gladiator a trovare il colpo decisivo. All’82’, Luca Orlando, bomber dei nerazzurri, inventa una spettacolare rovesciata che beffa il portiere della Sessana e firma il gol del definitivo 2-1. Un gesto tecnico di grande classe che consegna i tre punti alla squadra di Platone e la mantiene agganciata al gruppo delle pretendenti ai vertici della classifica. La Sessana chiude la partita con il rimpianto di non essere riuscita a concretizzare le proprie occasioni. Mister Illiano dovrà ora concentrarsi sulla sfida proibitiva di sabato contro il Nola, dopo la quale inizierà un ciclo di gare contro avversari più alla portata.