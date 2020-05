Ecco chi è il 43enne morto improvvisamente nella sua casa di via Ungaretti

VILLA DI BRIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Dolore per la morte di Vittorio Pellegrino il 43enne deceduto in casa per infarto. In paese sono tutti sconvolti per la morte del 43enne Vittorio, un uomo buono, solitario che accudiva il padre Giuseppe con cui abitava in via Ungaretti a Villa di Briano e dove è deceduto due giorni fa (LEGGI QUI IL NOSTRO ARTICOLO).

Vittorio ha avuto un malore che non gli ha dato scampo, nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, l’infarto è stato fatale, l’arresto cardiaco lo ha portato via dai suoi cari e dai tanti concittadini che lo conoscevano e gli volevano bene, per la sua grande dolcezza ed educazione. La salma è stata benedetta presso il cimitero cittadino, in tanti sui social hanno avuto parole di amicizia e dolcezza nel ricordare questo ragazzone, di 43 anni.