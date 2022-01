Ecco chi è il 50enne trovato morto in casa

Ecco chi è il 50enne trovato senza vita in casa. Si tratta del venezuelano Felipe Antonio Agrippino, detto Filippo. L’uomo l’altro giorno è stato trovato senza vita accanto alla stufa di casa, steso sul pavimento, probabilmente dove era caduto a seguito di un malore, che non gli ha dato scampo (CLIKKA E LEGGI) . Agrippino, non dava notizia di sé dalla sera di capodanno, preoccupato un amico e la sorella sono giunti a casa del 50enne e lì la macabra scoperta il corpo senza vita. Nonostante i soccorsi per l’uomo ormai non vi era più nulla da fare, era morto. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali che si terranno oggi alle 15:30 presso la Cattedrale Santa Maria Assunta ad Alife. L’uomo lascia il padre, i fratelli e la sorella nel dolore oltre i tanti amici. Questo l’addio commosso di un amico Gianluca Fantini “La vita va avanti, ma i ricordi no. Il Signore ti ha voluto con sé, nella sua casa, ma la nostra amicizia è ancora qui, su questa terra, nel mio cuore per sempre. Mi mancherai amico mio! Riposa in pace“.