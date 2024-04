ECCO CHI È l’uomo fermato e condotto in caserma per aver accoltellato ex meccanico

CASERTA – È un 73enne di San Nicola la Strada, di cognome Di Vico, l’uomo fermato, al momento non in stato di arresto, dopo l’accoltellamento di Antonio Gallo, azione avvenuta nel pomeriggio di oggi nell’area della concessionaria d’auto Di Siena, in via Monti a San Marco Evangelista.

Più passano le ore e più appaiono chiari i contorni della vicenda. Gallo, proprietario dell’area su cui sorge l’autosalone di cui è titolare Di Siena (pare che Gallo, ex meccanico oggi in pensione, collaborasse in qualche modo con Di Siena) è stato colpito alla gola da Di Vico, probabilmente con un coltellino. L’aggressore è stato fermato subito dopo il ferimento e condotto in caserma dai carabinieri della Compagnia di Caserta per essere interrogato.

Il ferito, invece, è ancora in ospedale, ma pare sia fuori pericolo di vita.