Ecco come un finto operatore dell’enel tenta la truffa nelle case

AVERSA/FRIGNANO – (Christian e Lidia de Angelis) Finto operatore Enel tenta di introdursi nelle case di ignari cittadini per truffare. E’ quanto sta accadendo nelle due cittadine da alcuni giorni. Ha tentato di introdursi nell’appartamento di un cittadino, fingendo di essere un operatore dell’ENEL, un ragazzino magro con camicia azzurra, pantaloni classici scuri, barbetta e baffi, non ha più di 20 anni, si chiama Michele C. almeno è quello che c’è scritto sul tesserino appeso al collo, con la scritta ENEL dice di dover controllare i contatori.

Nei giorni scorsi, in molti hanno segnalato la presenza di persone che munite di un tesserino di riconoscimento Enel, suonano ai campanelli delle abitazioni per proporre il cambio di contratto a ignari cittadini. La modalità d’azione è quella riscontrata ormai quasi ovunque: dopo aver suonato il campanello cercavano di farsi consegnare una vecchia bolletta del fornitore di energia, provando poi, con modi spesso insistenti, di convincere il residente a cambiare fornitore per risparmiare.

Ieri mattina il truffatore e il suo complice hanno tentato di truffare i condomini di un palazzo in via C. Pisacane alle 10 del mattino, ma ha incontrato persone informate e preparate che volendo vederci chiaro hanno fotografato il tesserino e detto di andar via in caso contrario avrebbero richiesto l’intervento dei carabinieri, visto che avevano informazioni riservate e stava commettendo un truffa all’anziano padre. Un altro cittadino sui social lancia l’allarme e piovono le testimonianze di altri cittadini che lo hanno incontrato o che sono stati avvicinati dallo stesso. Il giovane che si aggira per le case degli aversani e dei frignanesi in particolare degli anziani dicendo che deve controllare i contatori e illustra dei disegni su un foglio di plastica come uno schema, per fortuna alla richiesta di controllare tutta la casa la vittima designata lo ha allontanato bruscamente. Fortunatamente non ha rubato nulla, solo tanta paura.

Questa la denuncia di Nando M. “SCUSATE volevo avvisarvi che stanno girando anche per frignano truffatori che vi chiedono di mostrarvi la bolletta enel, vogliono cambiare fornitore. se avete il vecchio contratto enel siete clienti di servizio nazionale energia, enel energia é altro produttore. Ora ho mandato via una ragazza che girava con i moduli da firmare.Se vengono da voi cacciateli oppure chiamate i CC E Denunciate. Altra cosa qualche gg fa alle 5 di mattina a teverola hanno bussato a casa di un ultra 70( di cui ometto generalità) dicendo erano la guardia di finanza e dovevano fare un accertamento. A parte che gli a certamente finanziari non si fanno la notte, nel caso contattate il corpo di appartenenza o i CC per vedere se é vero. A teverola al malcapitato gli hanno svaligiato casa”