ELEZIONI. Affluenza ore 19. Numeri alla mano, una prima proiezione sul dato definitivo di domani. E S.MARIA C.V. “si incaglia”, Colombiano già sindaco

Come potete leggere dalla tabella che pubblichiamo in calce all’articolo la città del Foro alle 20.05 ancora non ha esposto il suo dato, mentre come, vi avevamo anche citato stamattina S. Marcellino dove c’è un solo candidato in campo ha eletto già il sindaco avendo superato il quorum del 50%

CASERTA – (g.g.) Avevamo scritto, commentando i primi dati dell’affluenza alle 12, che la percentuale delle ore 19 avrebbe consentito di avere un quadro più preciso per ipotizzare qualcosa sul dato definitivo di affluenza, che sarà certificato solo domani pomeriggio alle 15. Partendo dal Capoluogo lo scarto registratosi stamattina di circa il 6% si è più che raddoppiato rispetto alla percentuale sviluppatasi alla stessa ora in occasione delle scorse elezioni comunali, quando però si votò solo domenica. Ipotizzando che dalle 7 alle 15 di domani possa andare a votare circa il 20%, mutando questa ipotesi dei dati registratesi l’anno scorso alle elezioni Regionali occorrerà che dalle 19 alle 23 di stasera voti almeno il 9, meglio se il 10% in modo che questa proiezione del 20 possa portare in linea di massima l’affluenza, a quello stesso 70% registratosi la volta scorsa come risultato finale. Naturalmente evitiamo di svolgere ragionamenti su quello che può essere il significato politico di un’ affluenza che farà fatica, comunque, a equiparare il dato del 2021 a quello del 2016.

Veniamo a Sessa Aurunca dove il differenziale è in linea di massima uguale a quello di Caserta capoluogo: alle 19 ha votato, infatti, il 37, 92% a fronte del 53,45% di 5 anni e mezzo fa. Naturalmente i dati nella loro completezza li leggerete nella tabella che pubblichiamo in calce a quest’articolo.

Non si riscontra alcun dato particolare essendo la differenza variabile tra il 13 e il 16 punti, con qualche eccezione per i comuni più piccoli. Insomma, siamo ancora in linea per fare pari e patta in termini di affluenza rispetto alla volta scorsa. Però, a questo punto il dato delle 23 di stasera potrà darci realmente un indicazione che ci consentirà, con un sufficiente grado di approssimazione, di capire dove si andrà “a parare” domani pomeriggio.

