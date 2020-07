ELEZIONI COMUNALI. CASAGIOVE. Per la fascia di sindaco è sfida a due: Peppe Vozza contro Danilo D’Angelo. TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI IN CONSIGLIO

Un rapido focus sulle due liste, Casagiove Coraggiosa e Casagiove Nel Cuore, che sono ufficialmente in lizza per il consiglio comunale, con i loro due candidati sindaco

CASAGIOVE – A meno di novità dell’ultima ora, che non pare che siano pronte ad arrivare, saranno soltanto due i candidati sindaci che concorreranno alla fascia tricolore nel comune di Casagiove. Dopo la caduta dell’amministrazione di Roberto Corsale, che adesso guarda alla Regione, candidato nella lista del governatore De Luca, dopo che 5 anni fa fu escluso all’ultimo secondo, il consiglio comunale di Casagiove si può dire che si sia diviso in due fazioni.

Al lato destro del quadrato troviamo Danilo D’Angelo, con i guantoni indossati e già pronto alla sfida comunale dall’estate 2017, quando, da vice sindaco, strappò con l’ex amico Corsale, passando all’opposizione assieme agli altri quattro consiglieri Marianna Barattini, Rosa Russo e Fernando Illiani. In questi 3 anni (quasi) di opposizione all’amministrazione Roberto Corsale-Giovanni Russo-Mario Melone, questi ultimi due passarono in maggioranza in quei caldi giorni di agosto, il gruppo di Casagiove Nel Cuore si è rimpolpata con l’ingresso in consiglio comunale di Concetta Petrillo, che nello scorso ottobre sostituisce il dimissionario Giuseppe Ianniello, entrando nel gruppo di D’Angelo, che si è guadagnata la ricandidatura. Soprattutto, va sottolineato il passaggio di Domenico Ianniello, che ha salutato il gruppo di Mario Melone per finire la consiliatura nel gruppo di Casagiove nel Cuore. Ad essersi candidato, quest’anno, come consigliere comunale c’è il figlio di Mimmo, Ernesto Ianniello, sottufficiale dell’Aeronautica militare. Gli Ianniello sono politicamente legati alla famiglia Melone e all’ex sindaco Vincenzo, che a Casagiove ha sempre il suo peso politico. Chissà se Enzo Melone abbia dato il suo placet all’operazione ma soprattutto se darà il suo supporto alla candidatura di Danilo D’Angelo.

Dal lato sinistro del ring, invece, c’è Giuseppe Vozza, altro nome che a Casagiove non ha bisogno di molte presentazioni. Due volte primo cittadino alla fine degli anni Novanta, docente di matematica e da sempre legato all’associazionismo cattolico. Come scrivemmo tempo fa, a spingere Vozza ad accettare la candidatura pare ci sia stato anche la pungolatura di Mario Melone, che, quindi, ha chiuso il cerchio di una sfida politica con il professore casagiovese, iniziata alla fine del secolo scorso. Tra i nomi presenti nella lista di Casagiove Coraggiosa, che supporta la candidatura a primo cittadino di Vozza, c’è anche un po’ di 5 Stelle. Infatti, ha trovato una candidatura il capo, anche se, probabilmente, lui non accetterà tale definizione, tanto contraria al concetto dell’uno vale uno, del meetup “Amici di Beppe Grillo” di Casagiove, Armando Celentano. Come già annunciato al tempo, la lista 5 Stelle non ci sarà, ma un accordo per inserire almeno un grillino è stato trovato.

Come detto all’inizio, Roberto Corsale pare essersi allontanato dalle beghe comunali. L’ex sindaco è candidato al consiglio regionale ma siamo certi che tra le due liste in campo, sceglierà quella di Vozza e compagni. Per usare un eufemismo, ci pare poco probabile che D’Angelo e Corsale abbiano prenotato le vacanze insieme. Come i casagiovesi ricordano, tra i due ci sono stati fortissime polemiche, tra comunicati violenti e risposte altrettanto esplosive. Inoltre, ad essere in lizza per un posto in consiglio in Casagiove Coraggiosa c’è anche quel Gennaro Caiazza, assessore nell’amministrazione che da qualche mese ha visto calare il sipario.

LISTA CASAGIOVE NEL CUORE:

Loredana De Lellis

Marianna Barattini

Rosa Russo

Ernesto Ianniello

Cristian Gallo

Tina Petrillo

Rino Brignola

Pina Mingione

Francesco Moscatiello

Pasquale Brasilio

Giovanna Sibillo

Fernando Illiani

Francesco Costanzo

Francesco Ferraro

Stefano Pontillo

Maria Rosaria Tavano

LISTA CASAGIOVE CORAGGIOSA:

De Angelis Tommaso



Altavilla Anna



Castiello Anna



Gammella Raffaele



Rettore Daniela



Senatore Carlo



Zacchia Maia Rosaria



Carlo Marchesin



Maria Narducci



Caiazza Gennaro



Giuseppe Di Mezza



Giovanna Ferrante



Celentano Armando



Pietro Menditto



Michela Perrotta



Valerio Cappio