ELEZIONI POLITICHE Pd, Sinistra, Verdi e Forza Italia: nel fine settimana passerella di candidati a Caserta

Si parte domani con gli aspiranti parlamentari dell’Alleanza Sinistra-Verdi. Sabato, invece, toccherà ai candidati democrats e della coalizione ed agli azzurri di Berlusconi e Martusciello

CASERTA Si son dati tutti appuntamento a Caserta, sabato prossimo, per presentare i candidati alle elezioni politiche del 25 settembre: Pd e allenza di centrosinistra e Forza Italia, ovviamente in due distinti eventi, presenteranno, quindi, liste ed aspiranti parlamentari agli elettori casertani che tra meno di un mese dovranno scegliere chi votare.

Alle 9.30, al ‘Mazzini Glamour lounge bar’ di via Mazzini la presentazione ufficiale delle liste del Pd e della coalizione per ciò che riguarda la provincia di Caserta. In sala ci saranno tutti i candidati: Susanna Camusso (candidata al Senato nel collegio plurinominale 2 in Campania), Stefano Graziano (candidato al plurinominale della Camera dei Deputati nel collegio Caserta/Benevento), Antonella Pepe (candidata al plurinominale della Camera nel collegio Caserta/Benevento), Tommaso De Simone (candidato al Senato nel collegio uninominale in provincia di Caserta), Liliana Trovato (candidata alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Caserta), Andrea Boccagna (candidato al Senato nel collegio plurinominale 2 in Campania), Vincenzo Santagata (candidato alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Aversa). Inoltre interverranno Pina Picierno (vice presidente del Parlamento Europeo), Francesco Boccia (commissario regionale Pd), Matteo Mauri (commissario provinciale Pd) e Carlo Marino (sindaco di Caserta e coordinatore provinciale Pd campagna elettorale).

Ad anticipare di un giorno il Pd, saranno, invece, i candidati dell’Alleanza Sinistra-Verdi (alleati, a loro volta, con i democrats) per il collegio camerale di Caserta-Benevento e per il Senato. Domani alle 19, presso la caffetteria In corso da Celestino (corso Trieste 235), verranno, quindi, presentati i candidati alla Camera Antonio Dell’Aquila, capolista, Giuseppina Fontanella, Beniamino Rega e Silvia De Micco, nonché il capolista al Senato, Amalio Santoro e Antonio Caggiano.

Tornando alla giornata di sabato, invece, dicevamo, anche Forza Italia presenterà la sua squadra. Lo ha annunciato l’europarlamentare Fulvio Martusciello, coordinatore di Forza Italia in Campania, a margine della conferenza stampa di oggi a Napoli. Martusciello, alle domande sugli addii di un pezzo di Forza Italia tra cui il suo predecessore, De Siano, e del parlamentare Pentangelo, oltre a diverse uscite dal partito in molte citta’ e province della Campania ha sottolineato: “Annunceremo sabato a Caserta l’arrivo di tantissimi nuovi sindaci, consiglieri comunali. C’e’ una folla incredibile di adesioni che stiamo registrando in questo periodo, a dimostrazione che il rafforzamento del centro e del centrodestra e’ un obiettivo che gli italiani si sono posti”. Sabato a Caserta e’ prevista anche la presenza del coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. I candidati di Forza Italia alla Camera, nei collegi plurinominali proporzionali di Campania 2.01 (Benevento-Caserta) sono proprio Tajani (capolista), Marta Antonia Fascina, Tullio Ferrante e Amelia Forte.