ELEZIONI PROVINCIALI Il candidato alla presidenza Stefano Giaquinto si appella agli amministratori: centrodestra unito, noi giochiamo per vincere

Stamattina la presentazione ufficiale del candidato della coalizione. Con il sindaco di Caiazzo in rappresentanza di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia c’erano Cerreto, Petrenga, Mastroianni, Grant, Sarro. Il commissario di Fdi: “Nel centrosinistra è guerra di potere e la nostra Provincia non merita questo”

CASERTA (r.s.) Dopo Giorgio Magliocca, stamattina a presentarsi ufficialmente quale candidato alla presidenza della Provincia è stato Stefano Giaquinto, sindaco di Caiazzo, sostenuto dal centrodestra. Nella sala dell’hotel Royal, affiancato dal commissario provinciale di Fratelli d’Italia Marco Cerreto, dalla senatrice di Fdi Giovanna Petrenga, dai coordinatori regionale e provinciale della Lega, Valentino Grant e Salvatore Mastroianni, dal leader provinciale di Forza Italia Carlo Sarro, Giaquinto ha sottolineato la sua volontà di sedersi sulla poltrona dell’uscente Magliocca: “Noi giochiamo per vincere”.

“Questo è un appuntamento particolarmente atteso e importante. Con De Luca – ha esordito Sarro – stiamo assistendo al dissolvimento delle regole della politica; con sistemi disinvolti si favoriscono transumanze e spostamenti. Stefano Giaquinto è sindaco di lunga esperienza, da sempre coerentemente collocato nel centrodestra. E’ lui l’uomo giusto per guidare la Provincia. Questa è una partita aperta – ha concluso il leader provinciale di Fi – e ce la giocheremo fino alla fine. Siamo convinti che questa proposta sarà premiata”.

“Non neghiamo che un certo imbarazzo c’è stato quando il presidente uscente ha deciso di sganciarsi dalla coalizione. Ma in dieci minuti abbiamo scelto il tuo nome, Stefano, per rilanciare l’azione politica della nostra coalizione – ha spiegato poi il coordinatore provinciale di Fdi, Cerreto -. Anche se queste sono elezioni di secondo livello, per Fratelli d’Italia è un banco di prova non meno importante di altri. Alla luce del caso Magliocca, del Pd che ha deciso di fare una scelta personale, ci troviamo di fronte a una guerra di potere tutta consumata all’interno del centrosinistra e la Provincia di Caserta non merita questo. Noi vogliamo rappresentare l’alternativa vera, l’alternativa credibile per questo territorio. Sono convinto che la vittoria è a portata di mano”.

“Anche se ampiamente esposto, ogni giorno c’è qualche voce che dice che il candidato presidente si ritirerà. Non c’è niente di più falso – ha voluto sottolineare la senatrice Petrenga – .Noi siamo uniti più che mai. Spaccature e rotture ci sono in altri schieramenti, non nel nostro”.

“Giochiamo questa partita per vincere – ha concluso la conferenza stampa, il candidato presidente Stefano Giaquinto – . Oggi la nostra Provincia ha tutte le carte in regola per essere guidata da amministratori di esperienza. L’Ente esce dal dissesto e può ripartire grazie al grande lavoro fatto dai dirigenti. Personalmente e a nome della coalizione mi rivolgo a tutti per sostenere la mia candidatura, voglio incontrare tutti i sindaci ed i consiglieri comunali dei 104 comuni di Terra di Lavoro, di qualsiasi schieramento, perché oggi questa provincia ha bisogno di amministratori capaci, con esperienza. Corriamo per vincere”.