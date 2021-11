CASERTA – Sabato 20 novembre, alle ore 11, presso l’Hotel Europa in via Roma a Caserta è in programma la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Antonio Mirra alla Presidenza della Provincia di Caserta.

Interverranno il vicecapogruppo del PD alla Camera dei Deputati On. Piero De Luca, sindaci e amministratori della provincia di Caserta.