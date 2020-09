ELEZIONI REGIONALI. PROIEZIONI OPINIO-NOTO PER LA RAI. De Luca sfiora il 65%, che dà il seggio in più alla maggioranza. Caldoro al 20, la Lega vicina all’8%

CASERTA – Secondo la terza proiezione fornita da Opinio per la Rai, Vincenzo De Luca sarebbe riconfermato governatore con il 64,9% dei consensi. Stefano Caldoro del centrodestra al 20,2 e Valeria Ciarambino al 12. Giuliano Granato di Potere al Popolo e’ all’1,4 per cento. Queste le ultime proiezioni Rai-Opinio sulle elezioni regionali in Campania. La prima lista e’ quella del Pd con il 17,4%. Seguono De Luca presidente al 13,6 e il Movimento 5 Stelle al 12,5. Nel centrodestra primo partito e’ la Lega (7,9%), mentre Fratelli d’Italia si attesta sul 5,9 e Forza Italia al 4,4.