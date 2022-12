Elisabetta muore a 59 anni, comunità in lutto

I funerali saranno celebrati oggi

MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian de Angelis) Comunità piange la dolcissima e amata Elisabetta Caramiello 59 anni. Una ennesima prematura dipartita che getta nel dolore la comunità. Si è spenta prematuramente la donna sposata con Emilio Piccirillo, donna molto apprezzata dalla comunità per le sue doti umane e personali. I funerali saranno celebrati oggi alle 16 presso la Chiesa San Martino Martire. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia in queste ore.