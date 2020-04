EMERGENZA ECONOMICA. Coppia ridotta alla fame chiede aiuto ai vigili. “Abbiamo perso il lavoro, siamo digiuni da giorni”

I due agenti della polizia municipale…

CAPUA – In via Palasciano i due agenti della polizia municipale Giovanni Dallorto e Salvatore Rapido Ragozzino hanno incontrato due cittadini nigeriani, un uomo e una donna regolarmente residenti a Capua. La coppia con ampi gesti aveva cercato di attirare la loro attenzione.

I vigili urbani hanno chiesto ai due quale fosse il problema: “Siamo a digiuno da giorni – hanno risposto i due africani – abbiamo perso il lavoro e non possiamo comprare da mangiare”.

Gli agenti hanno quindi invitato i due a recarsi a un centro di accoglienza situato non lontano. Un’ora più tardi la coppia di nigeriani è stata nuovamente notata in via Napoli.

“Non era possibile entrare al centro accoglienza”, si sono giustificati.

Dopo le verifiche di rito i due vigili urbani hanno appurato che le cose stavano proprio così. A quel punto ci hanno pensato loro, mossi da spirito di solidarietà. Hanno invitato la coppia ad entrare in un esercizio commerciale e ad acquistare i beni di prima necessità di cui avevano bisogno. Da parte degli uomini del comando guidato da Carlo Ventriglia un gesto di grande solidarietà per le persone più fragili.