EMERGENZA ECONOMICA DA COVID-19. Da CASERTA al Governo l’idea di un noto commercialista per salvare lavoro, imprese e cittadini

CASERTA – “Sono due le emergenze in corso: una sanitaria e una economica, strettamente collegate tra di loro. Capite bene che non possiamo e non dobbiamo rimanere fermi ad aspettare gli eventi. Lavoratori, imprese, Made in Italy, export, commercio estero. Va preservato tutto. Vanno tutelati tutti”. Cosi’ il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, si è espresso in un post su Facebook. A tal proposito, ci è giunta in redazione, da parte di un noto commercialista casertano che ha deciso di lavorare per il bene dell’Italia e dietro le quinte restando anonimo, l’idea per una probabile soluzione che aiuti la Nazione e il Governo ad uscire da un’emergenza che, dopo quella sanitaria, sta diventando economica, con tutti i risvolti negativi a cui rischiamo di andare incontro.

Qui di seguito l’idea strutturata in tutti i suoi punti:

“Siamo al 30 Marzo 2020, in una sorta di arresti domiciliari per ragioni di “COVID-19” da ormai oltre 10 giorni, in costante aggiornamento di bollettini sanitari “drammatici” e di una ulteriore situazione drammatica che si sta concretizzando a breve: quella economico/produttiva.

Credo che, considerata la situazione che si può definire di “guerra”, sia possibile, se non doveroso, pensare a soluzioni “fuori dagli schemi burocratici ed organizzativi” che sono la struttura del nostro sistema fiscale, finanziario ed amministrativo. Cerco di spiegare in modo chiaro i tantissimi punti che formano il concetto. Non si tratta di un sistema alternativo o che debba sovvertire il meccanismo complesso a cui siamo abituati, ma di un sistema “parallelo a tempo determinato”. Sicuramente, si deve tener conto della normativa Privacy, dei veti

dell’UE, delle opposizioni di tutte le categorie sindacali e tanto altro, ma certamente è tutto superabile.

Abbiamo il grande vantaggio della tecnologia che ci supporta in tutti i momenti della nostra vita privata e lavorativa, siamo stati i primi a livello mondiale ad utilizzare i flussi telematici fiscali, quindi, ad oggi, il nostro Paese, attraverso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL, gli



Organi di Polizia Tributaria e tutti gli altri uffici pubblici e privati, nonché tutte le procedure informatiche e le relative banche dati sempre più interconnesse tra loro,dell’intera popolazione presente sul territorio nazionale. Pertanto, attraverso l’Anagrafe Tributaria,le Tessere Sanitarie, il Sistema di Interscambio e tutto quanto innanzi detto, può risultare facile realizzare un software che possa dare beneficio all’intera popolazione in questa situazione di grandissima emergenza.La necessità minima di ogni singolo individuo si sintetizza in approvvigionamento e soddisfazione dei propri bisogni giornalieri e contestuale pagamento dei servizi di cui ognuno usufruisce. Tali necessità sono almeno il 70/80% della vita quotidiana di tutti noi e la restante parteè data da acquisti di beni o servizi di carattere “straordinario”, come ad esempio l’acquisto di un’autovettura, beni di lusso o viaggi all’estero. Quindi, se ad ogni singolo soggetto gli si permette di soddisfare nell’immediato di ciò che necessita giornalmente, sicuramente non ci sono tanti motivi di “disagio e preoccupazione”.

Da qui l’idea. Utilizzare la Tessera Sanitaria (o APP / Portale internet creata per l’occasione ad esempio: “Codice Fiscale – Covid19”) per ogni persona maggiorenne, magari anche più persone maggiorenni dello stesso nucleo familiare, per acquisire beni o servizi per uso

personale, come se fosse una sorta di “HELICOPTER MONEY VIRTUALE” ,che abbia le seguenti

caratteristiche:

 Moneta virtuale, tracciata con tutti i sistemi innanzi indicati, per il solo territorio nazionale

 Impossibilità di prelevare banconote dai bancomat, per ovvi motivi…

 Valida solo per persone fisiche (tutte e solo maggiorenni), compresi i disoccupati e

lavoratori in “nero”, i dipendenti pubblici e privati ed anche politici, cioè tutti coloro che

sono presenti in Anagrafe Tributaria

 Durata fino al 31/12/2020, con un plafond iniziale ed in unica soluzione previsto di €

15.000/20.000 a persona

 Nessun obbligo di utilizzo, cioè la persona che economicamente è in grado di fronteggiare

le situazioni di emergenza è libera di non usarla, oppure di utilizzarla sporadicamente

 Idonea per tutte le spese personali, per tutte le attività commerciali ed artigianali, senza

esclusione alcuna, compresi tabacchini, farmacie, distributori di carburante, autostrade,

cinema, teatro ed altro, fatta esclusione assoluta del commercio online con l’estero.

 Pagamento delle utenze energetiche ed acqua di tutti i gestori ed eventualmente anche dei

tributi comunali, magari anche mutui e finanziamenti

I vantaggi per lo Stato:

 Maggior tempo a disposizione del Governo per studiare ed attivare a breve, medio e lungo

termine reali politiche di risanamento strutturale, economico e produttivo dell’intero

Paese, sia con aiuti alle PMI che al settore Pubblico ottenendo fondi reali dalla Comunità

Europea, magari riconquistando l’orgoglio che il nostro Paese merita

 Dato che la TS o APP tratta operazioni totalmente rintracciabili, effettuata solo nel

territorio nazionale ed in parallelo con le attuali modalità finanziarie ed operative in

essere, vi è totale controllo e, magari, può anche essere strumento valido per individuare

soggetti e/o operazioni illecite. Coloro che utilizzano tale sistema di pagamento,

comunque sono rintracciabili, anche in futuro, e saranno oggetto di future analisi per

nuove politiche sociali.

 Si evita tutta l’inutile burocrazia ed assistenzialismo attraverso le svariate Casse

Integrazioni ed i simbolici contributi alle P. IVA, dando possibilità al Governo di

indirizzare le risorse economiche su sanità ed attività economiche

 Al termine del periodo dell’utilizzo di tale sistema virtuale, ci sarà un delta che dovrà

essere monetizzato ai singoli operatori economici, che nella parte finale della “catena”

verrà calcolato.

I vantaggi per gli Operatori Economici:

 I singoli Operatori Economici, siano essi ditte individuali, liberi professionisti, società di

ogni tipologia, sono innanzi tutto titolari o amministratori, persone fisiche, che a loro volta

possono usufruire per le loro spese personali, come innanzi detto

 Per la singola attività, con il Sistema Di Interscambio, Pec, Fatture Elettroniche,

opportunamente implementate con la suddetta APP, è sempre rintracciabile la quasi

totalità delle operazioni, quindi avendo riscosso con modalità di pagamento la TS o APP

dal privato, si può compensare tramite SDI il pagamento dei propri fornitori, o comunque

si può implementare il software SDI, o altro, con apposita identificazione COVID-19

Ulteriore proposta di snellimento delle procedure burocratiche per evitare altri disagi immediati

1. sospensione dell’obbligo del DURC, per tutto il periodo dell’emergenza, per

permettere anche alle aziende non in regola di ottenere i pagamenti, da Enti Pubblici

e Privati, come da contratti in corso. L’INPS, l’INAIL, la CASSA EDILE, sono in

grande affanno……

2. Sospensione del reddito di cittadinanza, in quanto si utilizza la “Tessera Sanitaria

COVID -19”, quale sussidio per tutti e può sostituire, almeno temporaneamente, il

RdC”.