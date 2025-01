Emergenza furti in città: giovedì summit in Comune

Invito esteso al comandante della polizia municipale e al comandante dei carabinieri della locale stazione

CASAGIOVE (Debora Carrano) – È stata convocata dal sindaco, Giuseppe Vozza, una riunione per giovedì. Il tema è quello dei furti in appartamento che in queste ultime settimane stanno mettendo in ginocchio l’intera città di Casagiove. L’invito è stato esteso al comandante della polizia locale, Pietro Merola, e al comandante dei carabinieri della locale stazione, Luigi Germani. All’incontro parteciperanno anche tutti i capigruppo consiliari. Dal 24 dicembre scorso ad oggi si contano decine e decine di furti, gli ultimi a raffica si sono registrati nel pomeriggio di sabato appena trascorso. La necessità di avviare un dialogo con tutte le istituzioni al fine di studiare un piano d’azione utile alla prevenzione della microcriminalità che dilaga era stata evidenziata da Francesco Moscatiello, capogruppo di Casagiove nel Cuore. Al grido di aiuto dell’avvocato Moscatiello si è accodato Cristian Gallo, leader di Casagiove Libera, che più volte ha denunciato anche i furti al cimitero.

Vertice dunque fissato per giovedì pomeriggio nella casa comunale. L’obiettivo è mettere in piedi una strategia difensiva per tutti i cittadini