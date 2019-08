“ERA FATTO” DI COCAINA e ha quasi ucciso una bimba di 8 anni

MONDRAGONE – Sono sempre molto gravi le condizioni della bimba di 8 anni, di origine ucraina, investita ieri sera nella zona di Pescopagano, da un’auto pirata condotta da un uomo di Secondigliano, il quale si è costituito presso i carabinieri di Casavatore e ora si trova agli arresti domiciliari.

Stanto alle prime risultanze delle analisi a cui è stato sottoposto l’indagato, questi è risultato positivo al test della cocaina. Dunque, nel momento in cui ha travolto la bambina, era sotto gli effetti della potente droga.

Intanto continuano gli sforzi dei medici dell’ospedale Santobono per salvare la bimba, la quale è stata operata immediatamente ieri sera per ridurre un grave ematoma celebrale, che è il problema che maggiormente preoccupa, al di la delle molte fratture riportate. Una condizione che ha indotto i medici dellc linica Pineta Grande di Castel Volturno dove era stata portata in un primo tempo a disporne immediatamente il trasferimento nell’ospedale napoletano ad alta specializzazione pediatrica.