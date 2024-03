Esce di casa e scompare nel nulla: trovato in un dirupo, salvato dai carabinieri

E’ la disavventura vissuta da un anziano del posto che mercoledì mattina …

CASAGIOVE – Sta bene ma è ancora in osservazione D.I., l’anziano, 79enne, che mercoledì mattina si era allontanato da casa sua facendo perdere le sue tracce. A denunciarne la scomparsa era stato un amico che preoccupato della sua assenza lo aveva contattato telefonicamente intuendo il suo stato di disorientamento allertando le forze dell’ordine.

Rintracciato dopo ore di ricerca in località Mazzocca nella zona collinare della città, dai carabinieri della stazione locale. L’anziano era caduto in un dirupo i e all’arrivo dei militari si presentava in stato confusionale e con una mano dolorante.

Prestato un primo soccorso, sul posto si sono portati i sanitari del 118 che prelevato l’uomo lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna e Sebastiano di Caserta dove è giunto in codice rosso. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione e a breve potrebbe essere dimesso.