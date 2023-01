Esce di casa e scompare, trovato morto sull’autostrada

AVERSA – Si sono concluse, tragicamente, le ricerche di Giuliano Pianese, il 75enne di Aversa che da mercoledì non dava più sue notizie ai familiari. Il corpo senza vita di Pianese è stato trovato sul tratto autostradale dell’ A3 nei pressi della diramazione per San Giovanni a Teduccio. Proprio qualche giorno fa la nipote aveva lanciato attraverso i social un appello disperato con il quale chiedeva aiuto per rintracciare lo zio:”Si è allontanato la mattina del 18 da Aversa per venire a Napoli. Alto 1,70 capelli bianchi, occhi turchesi, potrebbe essere in stato confusionale e potrebbe essere in difficoltà dopo queste notti di allerta meteo. Aiutatemi a diffonderlo vi prego. Si chiama Giuliano Pianese.”