Esce di casa nel cuore della notte e scompare nel nulla: ricerche in corso

ROCCAMONFINA – Sono ore di apprensione quelle sta vivendo la comunità di Roccamonfina per la scomparsa di Loredana Sassi, 34 anni. La donna si è allontanata, la scorsa notte, dalla sua abitazione in pigiama e pantofole. Erano circa le 3,30 quando è uscita di casa facendo perdere le sue tracce. Attivata la macchina dei soccorsi. Chiunque dovesse avvistarla o avere sue notizie può mettersi in contatto con i carabinieri della locale stazione.