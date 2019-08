ESCLUSIVA ASL CASERTA. È il napoletano Ferdinando Russo il nuovo direttore generale

CASERTA – È Ferdinando Russo il nuovo direttore generale dell’Asl di Caserta.

L’unica cosa che si trova sulla rete e che lo riguarda da un punto di vista professionale è rappresentata dalla traccia della sua esperienza a capo del Distretto 43 (Casoria) dell’Asl Napoli 2.



Avendo diretto un Distretto, deduciamo che sia un medico, dato che queste sezioni territoriali dell’Asl hanno come loro apice un direttore sanitario.Per il resto, se c’è stato nessuno lo ha visto, il che non costituisce necessariamente un fatto negativo.E d’altronde, Casertace, come ha sempre fatto, valuta i manager della sanità sulla scorta dell’analisi approfondita della loro attività.Ci concediamo qualche giudizio a monte solo con chi – è il caso di Enzo Iodice e di Maria Antonietta Costantini – ha già operato nella sanità locale e dunque reca con sé una storia costituita da cose già avvenute.

Operazione che non si può fare, invece, con Ferdinando Russo.

Staremo a vedere.