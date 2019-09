ESCLUSIVA AVERSA. Sequestrate le canne fumarie del ristorante “Tre Farine”. Ora è chiuso. E’ polemica con la famiglia Farinaro

AVERSA (Tina Palomba) – E’ guerra tra dieci condomini di un centralissimo palazzo in via Paolo Riverso e la società che gestisce il ristorante ‘Tre Farine’ al piano terra dello stabile.

Dopo varie denunce ed esposti in Procura, il Gip, tramite i vigili del fuoco, ha disposto il sequestro delle canne fumarie del locale.

Quindi per ora la pizzeria sembra che non possa lavorare e da qualche giorno il locale è chiuso per mettersi in regola.

Precisiamo che non è stato sequestrato il noto ristorante ma le canne fumarie della struttura commerciale.

Sembra che i condomini si siano rivolti allo studio legale Mario Griffo, anche perché, i proprietari dell’immobile che ospita il locale, la famiglia Farinaro, si era impegnata a non fittarlo a ristoranti e pub.

Domunqie, per chi volesse meglio approfondire le ragioni dei condomini, abbiamo selezionato uno stralcio della loro denuncia:

“I condotti da utilizzare come canne fumarie (di cui uno allocato nel vano ascensore, l’altro nel comignolo ospitante i tubi di areazione dei locali cechi delle proprietà private) gli spazi interni (di cui un locale uso ufficio frazionato senza titolo esposto, in due locali uso deposito per derrate alimentari) e quelli esterni condivisi con il condominio non erano idonei poiché non progettati e non realizzati per ospitare tale attività” inoltre “con conseguente espulsione, dalle 11 del mattino sino alle 24 di notte , di fumi maleodoranti di vario tipo: pesce, carne, uova, fritture, bolliture, dolci ecc. ecc. al punto di creare inquinamento e disturbo all’intero condominio ed obbligando i residenti a sigillarsi in casa oltre che a non stendere biancheria ed abiti lavati”