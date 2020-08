Esplode bombola di gas, 44enne investito dalla deflagrazione

ROCCA D’EVANDRO – E’ di un ferito il bilancio della terribile esplosione avvenuta questa notte nella frazione Cucuruzzo di Rocca d’Evandro.

Sarebbe stata una bombola difettosa a innescare la fiammata che avrebbe investito in pieno il 44enne del posto. Per fortuna il resto della famiglia non ha subito alcuna conseguenza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la casa e domato le fiamme. Sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi e raccolte le testimonianze. La sfortunata vittima è stata trasferita, con l’ambulanza del 118, presso l’ospedale di Cassino.