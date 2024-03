Esplosioni, fumo e polvere su tutta la frazione: monta la rabbia tra i residenti

Attività estrattiva incessante.

SAN FELICE A CANCELLO. Una serie di esplosioni e grandi nubi di polvere e fumo nell’aria. Si sono alzati così, stamattina, i residenti di Polvica, frazione di San Felice a Cancello. Non si arresta, infatti, l’attività estrattiva nelle cave della zona e cresce la preoccupazione degli abitanti per l’inquinamento provocato dalle vere e proprie bombe che gli imprenditori fanno esplodere in tutta la zona.