Non solo Katia Bidognetti. Condannati anche la sorella Teresa e altri 10

CASAL DI PRINCIPE – La Cassazione ha rigettato, oltre a quello di Katia Bidognetti, arrestata oggi dopo che la sentenza è diventata definitiva (CLIKKA E LEGGI), anche il ricorso della sorella Teresa, condannata a tre anni.

Gli ermellini romani inoltre hanno dichiarato inammissibili i ricorsi di Giuseppe Bianchi, 43 anni, condannato in Appello a 11 anni; Raffaele Manfredi, 33 anni, condannato in Appello a 7 anni e 8 mesi; Stanislao Cavaliere, 55 anni, condannato in Appello a 3 anni e 2 mesi; Gaetano Cerci, 56 anni, condannato in Appello a 10 anni; Americo Quadrano, 54 anni, condannato in Appello a 11 anni; Vincenzo Bidognetti, 36 anni; Dionigi Pacifico, 59 anni, condannato in Appello a 15 anni; Carmine Micillo, 68 anni, condannato in Appello a 6 anni e 8 mesi; Gabriele Cioffi, 46 anni, condannato in Appello a 8 anni e 4 mesi; Orietta Verso, 47 anni, condannata in Appello a 3 anni e 8 mesi.

Per gli inquirenti Katia Bidognetti avrebbe ricevuto degli ordini dal padre Francesco Bidognetti durante i colloqui in carcere.