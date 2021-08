Evade dai domiciliari, 33enne sorpreso in giro e portato in carcere

CAPUA – Arrestato nella serata di ieri, sabato 31 luglio, dai carabinieri e portato in carcere. Stiamo parlando di N.C. 33enne di Capua.

L’uomo era ristretto agli arresti domiciliari dopo essere stato coinvolto in un’indagine. Nel corso di alcuni controlli i carabinieri lo hanno sorpreso lontano da casa e a quel punto hanno fatto

Per questo motivo per lui è scattato l’arresto per inosservanza degli obblighi. Nel provvedimento notificato dai militari sono state evidenziate le violazioni commesse nel periodo preso in considerazione dall’attività investigativa della Benemerita.