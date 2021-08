LE FOTO. Fabbrica di caffè in fiamme. Cittadini in protesta denunciano ancora miasmi nell’aria. Temono disastro ambientale

SAN MARCO EVANGELISTA/SAN NICOLA LA STRADA – Cittadini in protesta a San Marco Evangelista con la partecipazione di alcuni anche del comune limitrofo di San Nicola La Strada, per lamentare i cattivi odori provenienti dalla fabbrica di caffè “Aloia” andata in fiamme lo scorso 26 luglio. Un disastro economico ma anche ambientale. E mentre per far ripartire la fabbrica qualche giorno dopo in rete era già attiva una raccolta fondi “Un caffè per ripartire” i cittadini denunciano, ad oggi, l’assenza delle istituzioni temendo la presenza di veleni nell’aria e l’eventuale presenza di diossine nei terreni limitrofi nonostante l’Arpa il 10 agosto scorso ha reso noto che: “Coerentemente a quanto evidenziato dal precedente rapporto di prova (pubblicato lo scorso 3 agosto), i predetti certificati confermano che la concentrazione di diossine e furani è al di sotto del limite di quantificazione.”