CASERTA – Il tribunale del Riesame ha confermato la misura degli arresti domiciliari per Rosa Palmiero di Bellona, Agostino Capone di Caserta e per gli avvocati Adriano Cortese e Gianluigi Ramaglia. Stiamo scrivendo dell’inchiesta sui falsi incidenti per la quale il Riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari (LEGGI QUI I PARTICOLARI).