Falsi incidenti: Agostino Capone condannato a 9 anni e 4 mesi. Otto anni e mezzo per Simmaco Palmiero. Patteggiano i due avvocati coinvolti nell’inchiesta

CASERTA Erano specializzati in truffe alle assicurazioni: denunciavano falsi incidenti stradali per ottenere i risarcimenti dalle compagnie assicuratrici. Oggi, per loro, sono arrivate le condanne. La terza sezione penale (collegio C) del tribunale di Santa Maria C.V., presieduta dal giudice Francesco Rugarli, ha, infatti, condannato a 8 anni e 6 mesi Simmaco Palmiero, casertano di 43 anni; a 9 anni e 4 mesi Agostino Capone, 54 anni di Caserta e fratello del ras Giovanni Capone che però non era indagato nel procedimento. Tra gli altri, nell’inchiesta erano coinvolti anche due avvocati, che hanno poi patteggiato la pena.