Falsi invalidi. Giudizio immediato per 6. C’è anche un ex sindaco

SAN MARCELLINO – Il gip del tribunale di Napoli Nord Raffaele Coppola ha disposto il giudizio per il medico Salvatore Ambrosio, 44 anni di Napoli, per l’ex sindaco di San Marcellino Pasquale Carbone, di suo figlio Cosimo Carbone, per Michele Russo, Giuseppe e Benito Di Costanzo. Dovranno comparire davanti al giudice nell’udienza fissata per gennaio.

Il provvedimento arriva a pochi giorni di distanza dal Riesame a carico di 4 persone, arrestate nel corso del blitz dello scorso 4 novembre. I giudici del Riesame hanno confermato i domiciliari per Ambrosio e per Russo mentre per Carbone e Benito Di Costanzo è stata disposta la sostituzione dei domiciliari con l’obbligo di firma.

Secondo l’accusa Carbone avrebbe corrotto Michele Russo, titolare del Caf ed il medico che faceva parte della commissione dell’Inps per fare percepire una pensione di invalidità civile al figlio. Tra le presunte cause invalidanti venne diagnosticata anche la demenza senile ad un ragazzo di 27 anni.