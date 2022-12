Fatture false per riciclare i soldi il CLAN dei CASALESI. In 26 all’udienza in Appello. TUTTI I NOMI 6 Dicembre 2022 - 20:31

SAN MARCELLINO – Udienza in Appello ieri a carico di 26 imputati coinvolti nell’inchiesta della guardia di finanza su una presunta frode fiscale per il riciclaggio dei soldi dei Casalesi L’indagine disvel√≤ un sistema di fatture false con 51 societ√† di comodo, operanti in vari settori. Le persone coinvolte sono Domenico Bassolino di Caserta, Alessio Savanelli di Caivano, Anna Teresa Capasso di Orta di Atella, Paolo Giacchetta di Caivano, Angela Odesco di Caivano, Maria Perfetto di Napoli, Luisa Guarino di San Marcellino, Ruggero Guarino, di San Marcellino, Federico di Giacomo di Napoli, Gennaro Savanelli di Frattamaggiore, Luigi Esposito di Napoli, Armando Della Corte di Aversa, Giovanni Biondi di San Marcellino, Salvatore Prato di Trentola Ducenta, Angelo Liberto di Sant’Antimo, Gennaro Esposito di Napoli, Antonio Termano di Napoli, Rosa Santoro di Casapesenna, Andreina Esposito di Caivano, Carmine Savanelli di Frattaminore, Luigi Di Fabio di Castel Volturno, Bartolomeo Pagliuca di Aversa, Giovanni Rosano di Aversa, Paola Di Grazia di Aversa.