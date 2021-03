Favori all’imprenditore dei Belforte. Al via le arringhe degli avvocati

CASERTA – Sono cominciate la arringhe degli avvocati difensori nel processo che vede alla sbarra 9 persone, tra cui l’imprenditore Angelo Grillo, colletto bianco del clan Belforte. I legali di Chiara Bonacci, di Luigi Paritario e di Giovanni Cavallero hanno chiesto l’assoluzione per i propri assistiti. Si punta a far cadere l’aggravante mafiosa per delle imputazioni che sarebbero in odore di prescrizione.

Il pm della Dda Alessandro D’Alessio aveva invocato la condanna per l’ex sindaco di Caserta Giuseppe Gasparin a 9 anni di carcere; 12 anni per l’ex dirigente dell’Asl di Caserta Raffaele Crisci, di Arienzo; 9 anni per la dipendente dell’Asl Chiara Bonacci; 8 anni per l’imprenditore Giovanni Cavallero; 8 anni per Angelo Grillo; 12 anni per Assunta Mincione; 9 anni per Luigi Paritario; 8 anni per Pasquale Valente.

Gli imputati sono accusati, a vario titolo, di corruzione aggravata dal metodo mafioso, per aver favorito proprio Grillo, braccio imprenditoriale dei Belforte.