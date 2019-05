Calcio in testa durante la rissa. Fermati 4 studenti Erasmus. Uno è di CASAL DI PRINCIPE

CASERTA – La polizia di Cadice, in Spagna, ha arrestato 4 ragazzi italiani, considerati responsabili di una rissa avvenuta durante la movida. Un giovane spagnolo si trova ora ricoverato in gravi condizioni. Il Diario De Cadiz ha pubblicato il video dell’aggressione in cui si vede un giovane cadere a terra e ricevere un violento calcio alla testa. Secondo la stampa locale, i 4 studenti Erasmus sono stati trasferiti alla stazione dalla polizia nazionale e portati in tribunale. Sono di Napoli, Salerno e Casal di Principe. Il ferito è ricoverato nell’ospedale di Puerta del Mar.