Fermati con più di un chilo di hashish, due in manette

Nella loro auto i poliziotti hanno trovato un vero e proprio supermercato degli stupefacenti. A casa, altra droga nascosta in un congelatore non funzionante.

ORTA DI ATELLA Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno arrestato, sabato mattina, due persone, un 28enne di Orta di Atella ed un 33enne di Frattaminore, trovati in possesso di oltre un chilo di droga (nello specifico un chilo e 200 grammi di hashish, 155 grammi di cocaina e un bilancino di precisione). Nella successiva perquisizione domiciliare, inoltre, altro stupefacente è stato trovato in un congelatore. I due spacciatori sono finiti in manette.