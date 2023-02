Fermato al posto di blocco e trovato con 150 grammi di cocaina: arrestato artigiano insospettabile

Il 40enne è stato subito trasferito nel carcere di Poggioreale: domani mattina l’udienza di convalida del fermo. Comunità sotto choc per l’arresto dell’uomo.

PIEDIMONTE MATESE Fermato ad un posto di controllo dei carabinieri e trovato in possesso di 150 grammi di cocaina. Per tale ragione è finito in manette Vincenzo Andreozzi, artigiano incensurato di Piedimonte Matese, subito trasferito nel carcere di Poggioreale. Successivamente i militari hanno trovato presso la sua abitazione un bilancino di precision ed un piccolo quantitativo di marijuana. Domani l’udienza di convalida del fermo.

La comunità matesina è rimasta sconvolta dall’arresto del 40enne molto conosciuto in città.