Fermato per un controllo stradale. Arrestato camionista 47enne: è un latitante

CASERTA – Era ricercato per scontare una pena di 5 anni 11 mesi e 8 giorni, un pregiudicato casertano ma nativo di Casalvelino è stato rintracciato dagli agenti della polizia stradale di Sala Consilina. L’uomo di 47 anni è stato tratto in arresto.

Gli agenti durante il controllo della circolazione stradale hanno fermato un veicolo commerciale e hanno identificato l’uomo. Le approfondite verifiche, sulla persona e sul veicolo sul quale viaggiava, hanno consentito di riscontrare a carico dell’autotrasportatore un provvedimento di rintraccio per arresto, in esecuzione del provvedimento di cumulo di pene.