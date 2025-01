Festeggia il casertano: centrato un 5 da 33mila euro al SuperEnalotto

Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 gennaio è di 57,7 milioni di euro.

CAPUA – Il SuperEnalotto premia la Campania. Nel concorso di venerdì 10 gennaio, riporta Agipronews, è stato centrato a Capua un “5” da 33.070,85 euro presso la Tabaccheria Riv N°1 in Corso Appio, 24. Nell’estrazione dell’11 gennaio a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli, centrato un “5” da 16.728,18 euro nel Royal Bar in via Passanti, 211.

L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 gennaio è di 57,7 milioni di euro.