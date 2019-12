SANT’ARPINO – La loro auto si è ribaltata su via Legnante, a Sant’Arpino, e sono stati trasportati all’ospedale Moscati di Aversa.

Brutta disavventura, tanta paura, ma nessuna conseguenza grave per i due giovani ventenni, rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto ieri sera nella città atellana. I ragazzi sono stati trasportati al nosocomio normanno per accertamenti, ma pare che non ci siano problematiche critiche.