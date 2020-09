Figlio perde sul ring, papà allenatore lancia sedia contro gli arbitri. Tre feriti tra il pubblico

RECALE – Fortemente contrariato dal verdetto dei giudici di gara che avevano decretato la sconfitta del figlio sul ring, un allenatore di boxe ha afferrato una sedia e l’ha lanciata verso gli arbitri, colpendo alcune persone del pubblico. E’ accaduto ieri sera a Recale, dove era in programma una manifestazione pugilistica riservata a giovani pugili. La situazione e’ degenerata quando un allenatore di un team napoletano, ha visto il figlio perdere sul ring; il verdetto dei giudici non gli e’ andato giu’, cosi’ ha protestato nel modo piu’ incivile. La sedia ha ferito lievemente tre persone, provocando l’intervento dei carabinieri, che pero’ non hanno denunciato nessuno; trattandosi di lesioni lievi, e’ necessaria la querela di parte per attivare il procedimento penale.