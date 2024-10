FIGURACCIA AL BELVEDERE. Il comune non ripara l’ascensore da anni e studente disabile resta bloccato: “Non mi faccio prendere in braccio, me ne vado”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Oggi pomeriggio, durante un importante convegno presso il Belvedere di San Leucio, nella Sala dei Principini situata al primo piano, si è verificato un episodio a dir poco triste, non accettabile in un luogo pubblico e patrimonio Unesco.

Un dottorando in giurisprudenza, intervenuto per partecipare all’evento, non ha potuto accedere alla sala a causa del cronico malfunzionamento dell’ascensore. Ciò ha reso impossibile al giovane dottorando di prendere parte all’evento.

“Il dottorando, nel rispetto della propria dignità, ha deciso di non accettare l’umiliante proposta di essere portato in braccio e ha preferito andarsene, rinunciando così a un’opportunità importante. Questo fatto non solo evidenzia la disorganizzazione e la mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione, ma rappresenta un chiaro esempio di come, nel 2024, una città come Caserta continui a non essere accessibile per tutti“.

Questo il commento di Pasquale Napoletano, il consigliere di opposizione di FdI che ha denunciato la cosa.

La situazione è ormai cronica. Vista la gravità di quanto successo, abbiamo contattato Raffaele Picaro, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’università di Santa Maria Capua Vetere.

Picaro ha deciso di non rilasciare dichiarazioni in merito, pur esprimento il massimo supporto e la massima solidarietà al dottorando, decidendo di non esprimere un’opinione. Un “No comment” che in realtà parla da solo.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO