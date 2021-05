Finanziato il progetto. Il campetto sportivo dell’IPSSART di TEANO avrà un nuovo look

TEANO – (Pietro De Biasio) Grazie all’impegno della Provincia di Caserta nella sistemazione delle strutture sportive nelle scuole superiori presto il campetto sportivo dell’IPSSART di Teano avrà un nuovo look. Ieri mattina è avvenuto, in loco, il sopralluogo dei tecnici della Provincia insieme alla Consigliera Pamela Frasca. Assieme a loro il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria Orso con cui si è fatto il punto dei lavori che saranno messi in cantiere.

L’intervento, inserito nel piano delle opere pubbliche dell’ente, sarà finanziato con un importo di 35000,00€ e prevede anche la ristrutturazione di alcune aule dell’istituto sidicino che necessitano di risanamento. Con il rifacimento e la nuova sistemazione il campetto esterno sarà a servizio dell’Istituto Alberghiero IPSSART e dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Laurenza” in quanto è posizionato tra i due edifici scolastici. Gli spazi all’aperto rivestano un ruolo strategico e di estrema importanza per garantire la pratica delle discipline sportive previste nel percorso scolastico.