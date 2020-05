Fine dell’emergenza all’ospedale. Negativi i tamponi al personale medico dopo il contagio dell’infermiera casertana

Fine dell’emergenza nel reparto di Medicina generale dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Anche i tamponi effettuati sul

personale medico e sanitario del reparto sono risultati negativi. Erano stati necessari, al pari di quelli sui degenti, a causa del contagio



rilevato su, comunque entrata in servizio con tre tamponi negativi precedenti.

Grazie all’esito dei tamponi molecolari processati dall’Asrem la situazione rientra nella normalità e laddove ora si rendesse necessario e si liberassero dei posti in corsia, visto che il reparto è saturo, si potrò tornare a ricoverare.

Attualmente le urgenze erano gestite con appoggi in altri reparti. Medicina generale è lo sfogo naturale e il maggior sostegno all’attività compiuta da Pronto soccorso e Medicina d’urgenza in questa fase di emergenza Covid19.