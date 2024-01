Finisce sotto processo per spaccio di cocaina, la decisione del giudice

Fermata dopo aver ceduto un involucro con la droga ad un ragazzo.

SAN NICOLA LA STRADA. Era stata fermata perché sorpresa a cedere un involucro contenente cocaina, ad un ragazzo e, per tale ragione, era finita sotto processo per spaccio di sostanze stupefacenti. R.V., residente in via De Curtis a San Nicola la Strada, è stata oggi assolta dal giudice monocratico Caparco.

In seguito a tale episodio, dietro perquisizione, le forze dell’ordine trovavano nell’abitazione della donna altri 16 involucri contenenti droga, del peso complessivo di 4,54 grammi che, evidentemente, non sembrava destinata ad uso personale. Oggi pomeriggio la sentenza del giudice monocratico Giovanni Caparco del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, accogliendo le tesi dei difensori, avvocati Gianluca Giordano e Andrea Balletta, dopo l’ascolto di vari testimoni, ha assolto la donna (che rispondeva anche di concorso insieme ad altro soggetto) con formula piena.