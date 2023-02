Finti operatori dell’Enel tentano truffa: boom di segnalazioni. ECCO DOVE

CASALUCE/TEVEROLA – Sempre più numerose le richieste di chiarimenti, in questi ultimi giorni, tra i cittadini di Casaluce e Teverola, per presunti contratti Enel. A quanto apre si tratterebbe di truffatori e questa cosa ha portato la società Enel a lanciare una sorta di appello ai cittadini della zona: “L’azienda non si è mai avvalsa e non si avvale della collaborazione di agenti sul territorio per la sottoscrizione di contratti di fornitura luce e gas con la modalità del porta a porta. Qualora vi troviate di fronte a delle persone che millantano di essere nostri collaboratori chiediamo gentilmente di contattarci al fine di poter agire legalmente nei confronti di questi soggetti. Ribadiamo ancora una volta che al sottoscrizione dei contratti avviene soltanto in presenza e nei nostri uffici.”