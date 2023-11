“Fiorenza Effe Napoli Lounge”. Domani sera cena spettacolo al Santupietro Restaurant

In corso Aldo Moro a Santa Maria Capua Vetere.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Sarà un evento da ricordare quello in preparazione, per domani sera, Primo dicembre, al Santupietro Restaurant in corso Aldo Moro. Per la cena spettacolo “Fiorenza Effe Napoli Lounge”, a partire dalle 21, si consiglia la prenotazione allo 08231297818.

Al Santupietro potrete gustare le specialità del giovane chef Gianmarco Cirrone, 25enne con un’esperienza, nonostante la giovane età, da fare invidia. Dopo il diploma alla scuola alberghiera, Cirrone ha lavorato con la chef Rosanna Marziale, presso Le Colonne, “facendosi le ossa” presso le cucine di chef del calibro di Cristoforo Trapani, Antonino Cannavacciolo, Carlo Cracco e Gennarino Esposito.