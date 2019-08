Fissato l’appello per l’ex sindaco Sagliocco, ai domiciliari da un mese

TRENTOLA DUCENTA (Tina Palomba) – E’ stato fissato per il 30 agosto l’appello al Riesame per l’ex sindaco Andrea Sagliocco, detenuto agli arresti domiciliari da oltre un mese per falso in atto pubblico, turbata libertà, peculato e favoreggiamento.

Agli atti della misura cautelare, come già emerso in sede di Riesame, ci sono varie intercettazioni telefoniche, oltre al racconto di numerosi testimoni.

La difesa, avvocati Alfonso Quarto e Stefano Montone, ha sostenuto l’inutilizzabilità delle telefonate perché precedenti alla data di elezione a sindaco e non pertinenti ai reati contestati.

In una delle telefonate intercettate al primo cittadino, a Michele Apicella (candidato in un’altra lista) e al fratello del sindaco, Raffaele Sagliocco, si parla di “voto di scambio” ma nessuno è indagato per tale reato. In questo procedimento è indagato, per i reati sopra citati, solo Andrea Sagliocco.