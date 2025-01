Folle inseguimento finisce contro il Municipio: ARRESTATO 21enne che si era dileguato a piedi zoppicando

SAN NICOLA LA STRADA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 21enne, originario del napoletano, per resistenza, danneggiamento e ricettazione.

Nei giorni scorsi, poliziotti delle Stradali di Caserta Nord e Cassino, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno inseguito sull’autostrada “A1” un’auto che, procedendo in direzione Sud, non si era fermata all’alt. Il conducente ha iniziato una pericolosa fuga, percorrendo alcuni tratti contromano e utilizzando anche le corsie di emergenza, finita a San Nicola la Strada dopo aver urtato il muro del Municipio. Il passeggero è scappato a piedi, facendo perdere le sue tracce, mentre il conducente è stato bloccato, dopo aver provato a liberarsi dai poliziotti. All’interno della macchina è stata trovata la somma di circa 4000 euro ed oggetti in oro, che sono stati sequestrati.

L’uomo è stato arrestato per resistenza, danneggiamento e ricettazione ed associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Nella mattinata odierna, la misura è stata convalidata dall’autorità giudiziaria, confermando la permanenza in carcere.