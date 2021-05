CASAPULLA- Attimi di panico si sono vissuti venerdì sera a Casapulla.

Segnalato alle autorità un uomo che più volte ha cercato di gettarsi contro le auto in transito in via Nazionale Appia.

L’uomo è stato prima bloccato da alcuni passanti che l’hanno fatto desistere dal folle gesto e successivamente sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Aversa.