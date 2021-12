Forza Italia, Sarro ristruttura il partito: Diretto, Coppola e Orabona neo coordinatori a Gricignano, San Cipriano e Aversa

Il coordinatore provinciale firma le nomine dei tre nuovi leader cittadini: “Prosegue l’attività di rilancio del partito nel Casertano”

AVERSA Mercedes Diretto, Cristofaro Coppola e Isidoro Orabona, tra i fondatori del partito berlusconiano in provincia di Caserta, sono rispettivamente i neo coordinatori cittadini di Forza Italia di Gricignano di Aversa, San Cipriano di Aversa e Aversa. A darne notizia e’ il coordinatore provinciale Carlo Sarro che, nell’ambito di una complessiva revisione dell’assetto organizzativo del partito nella provincia di Caserta, sentito il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano, ha firmato oggi, alla presenza del responsabile organizzativo provinciale Antonio Cantile, i relativi atti di nomina.

“Prosegue l’attivita’ di rilancio del partito casertano – afferma Sarro – in un clima di forte partecipazione e valorizzazione delle migliori energie. Ai nostri amici Mercedes, Cristofaro e Isidoro formuliamo i migliori auguri di buon lavoro, certo che la loro impegno sara’ portatore di risultati lusinghieri”. Congratulazioni ai neo coordinatori cittadini anche dal senatore De Siano per il quale “l’ottimo lavoro del coordinamento provinciale del partito, che attraverso scelte fortemente partecipate e qualificanti testimonia impegno e lungimiranza, dara’ certamente i risultati attesi. Tanto in termini di ulteriore radicamento del nostro partito sul territorio, quanto in relazione ai prossimi appuntamenti elettorali”.