FOTO. AVERSA. La nuova moda estiva: adesso i ladri fregano anche i volanti

AVERSA (l.d.a./c.d.a.) – Ieri pomeriggio, intorno alle 16, in via Giacinto Gigante nei pressi della Nuit, una banda di ladri specializzata ha colpito nuovamente, vittima una il proprietario di una Fiat Panda.

I malviventi hanno forzato con un giravite la serratura, aprendo così lo sportello e hanno asportato in poco tempo il volante dell’auto. Ormai Aversa e provincia sono davvero preda di continui atti predatori e furti di tale genere. Tra le zone più colpite, ci segnalano una banda che deruba auto in tutte le vie di Aversa, tra cui Viale Michelangelo, Via Pastore, Via Plauto ed a quanto pare anche Via Giacinto. I cittadini sono esasperati, nonostante il costante e certosino lavoro delle forze dell’ordine di Aversa.